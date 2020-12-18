Bitlis'te 47 kaçak göçmen yakalandı
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Bitlis'te 47 kaçak göçmen yakalandı

18.12.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.12.2020 11:27
Bitlis'te 47 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette, 47 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir kamyonette, 47 kaçak göçmen yakalandı. Sevkiyatı gerçekleştiren 1 kişi tutuklandı.

Adilcevaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada, kamyonette yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 47 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler il göç idaresine teslim edilirken, sevkiyatı yapan H.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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