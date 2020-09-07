Bitlis'te 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
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Bitlis'te 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Bitlis'te 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
07.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 07.09.2020 22:20

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 47 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, sığınmacılara ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezinde çevre yolunda durdurulan bir minibüste 47 kaçak göçmen ile bunlara yardım eden organizatörler D.Ç. ve A.T. yakalandı.

Organizatörler işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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