Bitlis'te 46 düzensiz göçmen yakalandı Bitlisin Tatvan ilçesinde bir araç içerisinde 46 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişide göz altına alındı.

Bitlisin Tatvan ilçesinde bir araç içerisinde 46 düzensiz göçmen yakalanırken, bir kişide göz altına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 46 düzensiz göçmenin yakalandı. Göçmen sevkiyatını organize eden Y.K. isimli şahsın göz altın alınırken, konu hakkında tahkikat başlatıldı" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA