Bitlis'te 46 düzensiz göçmen yakalandı Bitlis'te bir araçta 46 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Bitlis'te bir araçta 46 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Organizatör olduğu iddia edilen Y.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA