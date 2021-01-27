Bitlis'te 41 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede göçmenlere yönelik denetim yapıldı. Bu kapsamda 41 düzensiz göçmen yakalandı.

Açıklamada, kentte ve çevresinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş