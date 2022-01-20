Bitlis'te 40 araç ve 80 personelle karla mücadele çalışması

BİTLİS (AA) - Bitlis Belediyesi ekipleri, kentte kar yağışının durmasının ardından 40 araç ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattı.

Bitlis Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için cadde, sokak ve kaldırımlardaki karları temizlemek amacıyla hummalı çalışma yürütüyor.

TOKİ bölgesinde yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gazetecilere, salı günü akşam başlayan kar yağışının, bugün öğle saatlerinde yerini soğuk havaya bıraktığını söyledi.

Tanğlay, 1,5 günde Bitlis merkeze 60 santimetre kar düştüğünü kaydederek, şöyle dedi:

"Aynı zamanda tipi ve fırtınayla karşı karşıya kaldık. Bu zaman zarfında tüm yollarımızda ulaşımı sağladık. Bugün öğle itibariyle de tüm yollarımızda genişletme çalışmamızı başlattık. Gece geç saatlere kadar yol genişletme çalışması devam edecektir. İş makinesi, rotatif ve kar küreme araçlarının yanı sıra 40 araç ve 80 personelle hizmet etmeye çalışıyoruz. Bitlis'in coğrafi yapısından dolayı Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerle de özellikle merdiven ve durak temizliğimiz devam ediyor. Bu gece itibariyle tüm yollarımızın genişletme çalışmasını bitirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bitlis'te ara yollar dahil hiçbir yolumuz kapalı değil.Vatandaşlarımızdan da özellikle bu sıkıntılı günlerde araçlarını çıkartmamalarını rica ediyorum."