Bitlis'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
13.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:10
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.Y, yapılan kontroller sırasında yakalandı.
N.Y, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş