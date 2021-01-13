Bitlis'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Bitlis'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

13.01.2021 10:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:10
Bitlis'te 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.Y, yapılan kontroller sırasında yakalandı.

N.Y, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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