Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te düzenlenen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis ili Merkez ilçe kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güveni sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadeleyi kararlıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA