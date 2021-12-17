BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Haberler
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BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışıyla merkezde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı ile birlikte 4 köy yolunun ulaşıma kapandığını; ana yollarda Karayolları ekipleri, mahalle aralarında da belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Meteoroloji yetkilileri, kentte kar yağışının aralıklarla devam edeceğini açıkladı.

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 4 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

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