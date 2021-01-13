Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu

13.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:29
Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 4 kişiye ait iş yerlerine düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 cep telefonu ele geçirildi.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, 4 kişiye ait iş yerlerine düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 38 cep telefonu ele geçirildi.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, K.A., M.S.G., Ö.E. ve Y.Ş.'nin yurda yasa dışı yollarla ürün getirdiği tespit edildi. Bunun üzerine 4 şüphelinin belirlenen adresteki iş yerlerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirilen 38 cep telefonu ele geçirildi. Gümrük kaçağı cep telefonlarına el koyulurken, 4 iş yeri sahibi hakkında ise işlem yapıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren KURTYE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Murat Kurum Fikri Sağlar Donald Trump Alparslan Türkeş
Magazin Ajda Pekkan Oğuzhan Koç İrem Derici Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Ankara Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te, 4 kişinin iş yerlerinde 38 kaçak cep telefonu bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:31:06. #1.14#
title