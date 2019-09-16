Bitlis'te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis'te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.

16.09.2019 18:12
Bitlis'te 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda kubar esrar ele geçirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Ahlat ilçesinde yapılan operasyonda M.R.C. ve E.C. isimli şahıslara ait baraka içerisinde 4 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildiği belirtildi. Olayla ilgili M.R.C. ve E.C. isimli şahıslar, Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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