Bitlis'te 4 apartman ve bir evde uygulanan karantina kaldırıldı Bitlis'te 4 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis'te 4 apartman ve bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezi ve Yolalan beldesinde 4 apartman ve bir eve yönelik karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Hüsrevpaşa, Taş ve Beşminare Mahallelerinde 4 apartman ile Yolalan beldesindeki bir evde uygulanan karantinanın bugün saat 24.00 itibarıyla sonlanmasına, apartmanların ve evin giriş çıkışlarının açılmasına karar verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA