Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
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Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor

Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4 ruhsatlı alanda jeotermal kaynak araması başlatıldı.

BİTLİS'te Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4 ruhsatlı alanda jeotermal kaynak araması başlatıldı. İl Özel İdaresi tarafından ihalesi yapılan proje kapsamında, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kaynak bulunması durumunda sera kuracak. 

Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan'da 4 ayrı ruhsatlı alanda kurulan cihazlarla yaklaşık 10 bin metrede kaynak aramaları yapılıyor. İhaleyi alan firma yetkilisi Jeofizik Mühendisi Hilal Özdoğan, çalışmanın yüzde 70'lik kısmının tamamlandığını söyledi. Yapılan arama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Özdoğan, bölgede jeotermal kaynak arama faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "Kaynak bulununca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sera kurulacak. Bu sera alanları ilimiz için büyük bir tarım potansiyeli açacaktır. Yılın büyük bölümünü kış olarak yaşadığımız Bitlis'te kışın bile dalında sebze yiyebileceğiz. Belirlediğimiz noktalarda jeofizik etüt çalışmaları yapıyoruz. Yer altının 10 bin metreye kadar haritalıyoruz. Haritaladıktan sonra önereceğimiz noktalarda jeotermal sondajlarla çıkarılacak. Suyun sıcaklığına göre tarımın belli alanlarında kullanılabilinecek. Bitlis'te, Adabağ, Oduncular, Benekli köyleri ile Adilcevaz ilçesi olmak üzere 4 ruhsat sahasında çalışma yürütmekteyiz. Buraya cihazların kurulumunu sağladıktan sonra 18 saat boyunca ölçü kaydediyor. 18 saat sonra bu cihazları toplayıp yeni lokasyon alanlarında kuruyoruz. 10 bin metreye kadar varsa fay hatları mağma odaları ve sıcak su görüntülerini kayıt altına alıyoruz. Bölgede daha önce Van Çaldıran ilçesinde yaptık. Orada yaklaşık 80 dereceye kadar sıcak su alınıyor. Sera kurumlarına başlandı. Bunu Bitlis'e de uygulamak istedik" dedi. 


Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor
Bitlis'te 4 alanda jeotermal kaynak aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş

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