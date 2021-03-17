Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı

17.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te durdurulan bir kamyonet içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'te durdurulan bir kamyonet içerisinde 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl merkezinde durdurulan bir kamyonet içerisinde bulunan toplam 36 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan M.Ş.K., N.O. ve S.G. isimli 3 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Pervin Buldan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Deniz Çakır Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 36 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:51:28. #1.14#
title