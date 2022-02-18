Bitlis'te 33 parça tarihi obje ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat'ın ilçesinde bir araçta 33 parça tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Ahlat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat kara yolunda dün gerçekleştirilen uygulamada L.Z. idaresindeki araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 33 parça obje ele geçirildi.

Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sürücü L.Z. hakkında adli tahkikat başlatıldı.