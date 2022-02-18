Bitlis'te 33 parça tarihi obje ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te 33 parça tarihi obje ele geçirildi

AA, Şener Toktaş - Güncel
 - Güncelleme:
Bitlis'te 33 parça tarihi obje ele geçirildi

Bitlis'in Ahlat'ın ilçesinde bir araçta 33 parça tarihi obje ele geçirildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat'ın ilçesinde bir araçta 33 parça tarihi obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis ve Ahlat Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu Tatvan-Ahlat kara yolunda dün gerçekleştirilen uygulamada L.Z. idaresindeki araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 33 parça obje ele geçirildi.

Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla sürücü L.Z. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

AA / Şener Toktaş - Güncel

Jandarma, Tragger, Bitlis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title