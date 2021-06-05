Bitlis'te 32 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te 32 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te 32 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yas dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 32 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Bitlis'te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında yurda yas dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 32 Afgan uyruklu göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çimenli Yol Kontrol Noktasında Adilcevaz'dan Ahlat istikametine giden bir minibüste yapılan kontrolde, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 11 çocuk, 6 kadın ve 15 erkek olmak üzere toplam 32 Afgan uyruklu düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı anlaşılan şoför yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenlere 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa muhalefet suçundan toplam 151.872 TL. idari para cezası kesilmiştir. Organizatörlük yaptığı tespit edilen A.S. isimli şüpheli ise Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile adli işlemler yapılmak üzere gözaltına alınmış olup güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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