Bitlis'te 300 ton "yeşil altın" hasadı bekleniyor

21.08.2019 11:40

Bitlis'in dağlık alanlarında kendiliğinden yetişen ve hiçbir ekonomik getirisi olmayan yabani menengiç ağaçları, Siirt fıstığı aşılanmasının ardından köylülerin geçim kaynağı haline geldi.

Bitlis'in merkezi ile Hizan ve Mutki ilçelerindeki kırsal bölgelerde bulunan yabani menengiç ağaçlarına Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2011'de başlattığı proje kapsamında fıstık aşısı yapılmaya başlandı.

Yıllarca bölgede yakacak ihtiyacının karşılanmasında kullanılan ağaçların bu yöntemle ekonomiye kazandırılması köylülerin kaderini değiştirdi.

Atıl durumdaki ağaçlara yapılan aşı sayesinde "yeşil altın" olarak nitelendirilen fıstık üretimine başlayan köylüler, her yıl birlikte gelirlerini de artırmaya başladı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşı yapılan 50 bin menengiç ağacından, bu yıl 300 ton fıstık hasat edilerek 20 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

"500 bin göz aşı yaptık"

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, AA muhabirine, 2011'de başlattıkları "Fıstık Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" kapsamında bölgede ekonomik getirisi olmayan menengiç ağaçlarına Siirt fıstığı aşıladıklarını söyledi.

İlk etapta Hizan'ın 20 köyünde çalışma yaptıklarını belirten Çelik, bu yıl projenin meyvesini almaya başladıklarını aktardı.

Proje sayesinde hem ağaçların ekonomiye kazandırıldığını hem de köylülerin üretim yapmaya başladığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 bin menengiç ağacına 500 bin göz aşı yaptık. Her aşı yaklaşık bir kilogram fıstık veriyor. Bu yıl 300 ton ürün bekliyoruz. Bunun kent ekonomisine 20 milyon lira getirisi olacak. Bunu gören bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla aşılama yapmaya başladı. Vatandaşlardan yoğun talep var. Bu her yıl artarak devam ediyor. Tatvan'ın Hizan'a yakın köylerinden de bu tür talepler geliyor. Aşı yapılan bir ağaç üçüncü yılından sonra meyve vermeye başlıyor. Ağaçların bakımına göre verimi de artıyor. İlimizde çok sayıda menengiç ağacı var. Fıstık yetiştiriciliği bakımından Bitlis, Siirt kadar büyük bir potansiyele sahip"

"Tek geçim kaynağımız fıstık"

Çiftçilerden Zübeyt Tuncar ise menengiç ağaçlarına aşı yaparak fıstık üretmeye başladıklarını belirtti.

Fıstığın en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Tuncar, "Menengiç ağaçlarının bir faydası yoktu. Fıstık olduktan sonra değerli oluyor. Yaklaşık 150 ağacım var. Geçen yıllarda aşıladığımız ağaçlar yeni yeni tutmaya başladı. Halen aşı yapıyoruz. Bu yıl yine müracaat ettim. 100 tane daha ağacıma gelip aşı yapılacak. Ağaca göre 30-40 kilogram fıstık alıyoruz. Tek gelir kaynağımız şu an fıstık üretimi." diye konuştu.

Kaynak: AA