Bitlis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

24.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:52
Bitlis'te 30 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, 22 Şubat'ta ilçede göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdiği belirtildi.

Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla giren 30 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedilen açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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