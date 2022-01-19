Bitlis'te bazı kara yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı - Haberler
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Bitlis'te bazı kara yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı yollar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

GÜROYMAK, BİTLİS (AA) - Bitlis'te yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı yollar ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte dün geceden bu yana etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi.

Bu nedenle, Baykan- Bitlis kara yolu kamyon-tır ve çekici trafiğine, Güroymak- Tatvan, Hizan- Tatvan ve Tatvan-Van kara yolları da yoğun kar ve görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle ikinci duyuruya kadar her türlü araç trafiğine kapatıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

Güroymak, Tatvan, Bitlis, kar, Güncel, Haber

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