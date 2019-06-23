Bitlis'te 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, çok sayıda silah ile yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü unsurlarınca Tatvan'ın Sallıca köyü kırsalında terörle mücadele harekatı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Haziran'da icra edilen harekat kapsamında F-16 desteğiyle 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon icra edilen alanda 3 bölücü terör örgütü mensubu ile 2 kalaşnikof silah, keskin nişancı tüfeği (kanas) ve bu silaha ait 5 şarjör ile 50 fişek, 6 kalaşnikof şarjörü, 180 kalaşnikof fişeği, 6 el bombası, dürbün, 3 şemsiye, muhtelif miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA