Bitlis'te 3 terörist öldürüldü
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Bitlis'te 3 terörist öldürüldü

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Bitlis'te 3 terörist öldürüldü
31.05.2020 01:08 | Son Güncelleme: 31.05.2020 01:08

Bitlis'te güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 3 terörist öldürüldü.

Bitlis'te Jandarma ve Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte ölü olara ele geçirildi.

alınan abilgi göre İç Güvenlik Operasyonları kapsamında, Bitlis merkez ilçe Sehi Ormanları bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi Twitter hesabında bir paylaşım yaptı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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