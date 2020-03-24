Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildiBİTLİS'te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Bitlis'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

BİTLİS'te jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirildi.

Bölgede, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla dün "Şehit J.Uzm.Onb. Erhan Bahargülü 2020-09" operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında; SİHA tarafından bir grup silahlı terörist tespit edilmesi üzerine de hava destekli opersyon düzenlendi. Yapılan opersyonda çıkan çatışmada 3 örgüt mensubu silahlarıyla birliket ölü ele geçirildi. Yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Yapılan hava harekatı ve sonrasında JÖH Tabur Komutanlığınca bölgede icra edilen operasyon esnasında çıkan silahlı çatışma sonucunda, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen BTÖ mensupları ile birlikte, 2'si parçalanmış 3 adet M-16 Piyade tüfeği, 9 adet M-16 şarjörü, 50 adet M-16 fişeği, 3 adet taarruz tipi el bombası, 3 adet elektronik devre kartı, 1 adet mekanik fünye, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet RF komutalı düzenek, 2 adet M-16 tüfek parçası, 3 adet el dürbünü, 1 adet el telsizi, 3 adet uyku tulumu, 3 adet sırt çantası, 3 çift mekap ayakkabı, 3 adet panço, 3 çift eldiven, 3 çift çorap, 2 adet küçük pil, 3 adet mat, 3 adet şemsiye, 5 kg, peynir, 1 adet kol saati, 8 adet çakmak, 5 adet kitap ve çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda adli tahkikata başlanmış olup, etkisiz hale getirilen BTÖ mensuplarının kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.ö

Kaynak: DHA