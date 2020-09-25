Bitlis'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Bitlis'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

25.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 25.09.2020 12:11
Bitlis'te 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Bitlis'te otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst aramasında 3 tabanca ile fişek ele geçirildi.

Bitlis'te otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst aramasında 3 tabanca ile fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, il merkezi girişinde durumundan şüphelendiği otobüsü durdurdu.

Ekipler, otobüste seyahat eden Ş.B ile D.E'nin üst aramasında, 2'si kuru sıkıdan bozma 3 ruhsatsız tabanca işe 3 fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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