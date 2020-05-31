Bitlis'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Bitlis'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'te ikisi gri kategoride 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis'te 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi
31.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:52

Bitlis'te ikisi gri kategoride 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezine bağlı Kınalı köyü Sehi Ormanları Bölgesinde dün Emniyet Genel Müdürlüğüne ait İHA tarafından 3 kişilik bölücü terör örgütü grubunun tespit edildiği belirtildi.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, bugün bölgede yakın hava desteğinin icra edildiği, devamında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timlerinin katılımıyla "Şehit Uzman Jandarma Çavuş Eyup Fidan 2020-30" operasyonunun başlatıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İcra edilen operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu cesedi (erkek), M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 65 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, radyo, 4 pil, 2 şarjör kütüklüğü, 3 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 2 termal silah dürbünü, dürbün, voltmetre, flaş bellek, örgüt kimliği, şemsiye, 3 sırt çantası, 17 sayfa doküman ve 2 not defteri ele geçirilmiştir."

Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından "Doktor Kendal" kod adlı Veysel Altun ile "Şoreş Tatvan" kod adlı Adem Çelebi'nin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde "gri" kategoride olduğu aktarılan açıklamada, "Üçüncü bölücü terör örgütü mensubunun ise kimlik tespit çalışmaları devam etmektedir.

Etkisiz hale getirilen Veysel Altun'un, Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un 19 Temmuz 2019'da şehit edildiği hain terör saldırısının faili olduğu belirlenmiştir. Delil niteliği taşıyanlara malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla el konulmuş, diğer malzemeler de yerinde imha edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin, bölge halkının da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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