Bitlis'te 3 köy ve 7 mahallede 20 daire karantinaya alındı Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 köy ve 7 mahallede 20 daire yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 3 köy ve 7 mahallede 20 daire yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bazı köy ve mahallelerde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Çatakdeğirmen köyünde 1, Gayda köyü Ağaçlı mezrasında 1, Gayda köyü Durak mezrasında 1, Taşlıpınar Mahallesi'nde 5, Bahçelievler Mahallesi'nde 4, Kültür Mahallesi'nde 3, Yenikent Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde 1, Yeşilova Mahallesi'nde 1, Aşağı Karasu Mahallesi'nde 1 daire geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince alınan kararlara uymayanlara her seferinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak."

Kaynak: AA