Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi
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Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi

14.12.2020 20:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:01
Bitlis'te 3 kilo 865 gram eroin ele geçirildi

Bitlis'te bir araçta 3 kilo 865 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Bitlis'te bir araçta 3 kilo 865 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir araçta 3 kilo 865 gram eroin maddesi ele geçirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada zulalanmış 8 parça halinde daralı ağırlığı 3 kilo 865 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan M.F. ve Ö.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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