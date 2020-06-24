Bitlis'te 3 bina ve 1 apartmanda uygulanan karantina kaldırıldı Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 3 bina ve 1 apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 3 bina ve 1 apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında Tunus, Erkizan ve Selçuklu mahallelerinde 3 bina ve 1 apartmandaki karantina uygulamasının kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA