Bitlis'te 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi

10.08.2019 14:11

Bitlis'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 Ağustos 2019 günü durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA