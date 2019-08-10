Bitlis'te 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi
Bitlis'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.
10.08.2019 14:11
Bitlis'te polis ekipleri, bir kamyonette yaptığı aramada 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 8 Ağustos 2019 günü durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde 3 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA