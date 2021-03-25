Bitlis'te 3 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bitlis'te iki tır ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bitlis'te iki tır ve bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 13 AD 917 plakalı kamyonet ile 07 LEU 92 ve 42 BJC 12 plakalı iki tır, Bitlis-Tatvan kara yolunda kar yağışı ve buzlanmadan dolayı çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan ve uzun araç konvoyunun oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş