Bitlis'te 3 apartmandaki karantina uygulaması sona erdi
Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.
19.06.2020 10:43 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:25
Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 apartmanda uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, kent merkezinde Beşminare ile Zeydan mahallelerindeki 3 apartmanda başlatılan karantina uygulamasının sona erdiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, apartmanların giriş çıkışlarının açılarak karantinanın sonlandırılmasına karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA