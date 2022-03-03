Bitlis'te 3 aile arasında yaşanan husumet barışla sonuçlandı

ADİLCEVAZ, BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 3 kişinin ölümü ve 4 kişinin yaralanmasıyla aralarında husumet başlayan 3 aile barıştırıldı.

İlçenin Göldüzü köyünde yaşayan Erçetin, Altuntaş ve Bardak aileleri arasında 2,5 yıl önce çıkan silahlı kavga nedeniyle yaşanan husumet, Vali Oktay Çağatay ve kanaat önderlerinin girişimleriyle sona erdirildi.

Köydeki taziye evinde düzenlenen barış töreninde bir araya getirilen aile fertleri, tekbirler eşliğinde Kur'an-ı Kerim'in altından geçerek kucaklaştı.

Çağatay, 2,5 yıl önce bu köyde istenmeyen bir olayın yaşandığını söyledi.

Üzücü olayın ardından güzel bir güne şahitlik ettiklerini anlatan Çağatay, şöyle konuştu:

"Bitlis'ten, Van'dan, Ağrı'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve birçok şehirden insanlarımız, siyasetçilerimiz, kanaat önderlerimiz, devlet büyüklerimiz bu husumetin sonlanması ve acıların dinmesi için buraya geldi. Bugün 3 ailemiz de anlayış gösterdi, bir araya geldik. Bu süreçte hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Bu süreçte emeği geçen kanaat önderlerine teşekkür ediyorum."

İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani ise "Bu barışa katkı sunan herkese, 2.5 yıldır gece gündüz bu köyde vatandaşlarımızın can güvenliği için nöbet tutan askerlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kanaat önderi Bişar Boğa ise aileler arasında barışın sağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dua edilmesi ve yemek ikramıyla sona eren törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, kanaat önderleri ve aile fertleri katıldı.