Bitlis'te 3,5 metre karla yoğun mücadele

BİTLİS'te etkili olan kar yağışnın durmasının ardından, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için yoğun bir mücadele yürütülüyor. Kar kalınlığnın yüksek kesimlerde yer yer 3,5 metreye ulaştığı kentte kapanan 294 yerleşim biriminden 274'ü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 20 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Kar kalınlığının kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise yer yer 3,5 metreye ulaştığı Bitlis'te, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar yağışının durmasının ardından, başlatılan çalışmalarda kapalı olan 294 yerleşim yerinden 274'ü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 20 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdullah Geylani, Halil Avkan ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele çalışmalarının zor şartlarda yürütüldüğü merkeze bağlı Tabanözü köyündeki çalışmaları yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, köy yollarının açılması için mesai gözetmediklerini, önem sırasına göre köy yollarını tek tek ulaşıma açtıklarını söyledi.ÇALIŞMALAR, 75 PERSONEL VE 52 İŞ MAKİNESİ İLE YÜRÜTÜLÜYORAvkan, "Bitlis İl Özel İdaresi olarak sayın Valimizin başkanlığında 6 ilçemizde olmak üzere, 9 şantiye 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışmalarımızı yapmaktayız. Ekiplerimiz, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir. Bitlis ilimiz, Türkiye'nin en fazla kar alan yerlerinden biridir. Bunu bu yıl da yağan yağışlar göstermiş bulunmaktadır. Aylardır beklenen bir yağış vardı. Bu memleketimize yoğun bir şekilde yağdı. Bunu bereket olarak görüyoruz. Bunun bize maliyeti, zahmeti ve külfeti var. Bizler ekip olarak bunu mazeret gösterip, arkasına sığınmadık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için mesai gözetmeden çalışıyor. Personellerimizin içinde 3 gün evine gitmeyenler var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz"dedi.ASILSIZ İHBARLARA SUÇ DUYURUSUAvkan, bugüne kadar 12 bin 500 kilometrede karla mücadele çalışması yaptıklarını ifade ederek, "Kapanan köy yollarımızın büyük bölümü ulaşıma açıldı. Kalan 20 köyümüzün de yolunda ekiplerimiz çalışıyor. Ekiplerimizle birlikte sahadayız. Onları da bugün akşama kadar açmayı planlıyoruz. Bölgemizde kış şartları çok ağır olması ve sarp araziden dolayı karla mücadele çalışmalarımız çok zor şartlarda yürütülüyor. Çoğu bölgede çığ gelmektedir. Ekiplerimizin üzerine de zaman zaman gelen çığlar var. 2 çığ arasında kalan ekiplerimiz oldu. Bunun yanında tipi ve fırtına nedeniyle dönüş yolunda yolu tekrardan açmak zorunda kalıyoruz. Ayrıca 112 ve 156 ile koordineli şekilde çalışıyoruz. Onlara gelen ihbarlara da yetişiyoruz. Bu da bizim programımızı etkiliyor. Köy yolundayken gelen ihbarla oradaki işi bırakıp hasta olan köy yoluna yöneliyoruz. Burada zaman zaman asılsız ihbarlarda oluyor. Bu da bizim gerçek hastaya ulaşmamızı engelliyor. Bu tür durumlarla karşılaştığımızda ihbarı yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ