Bitlis'te evler ve araçlar kar altında

BİTLİS'te bir haftadır belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle, 296 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te bir haftadır belirli aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle, 296 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 1,5, yüksek kesimlerde 2 metreyi aştığı belirtilirken araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü. İl Özel İdaresi ve belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, yolların açılması için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kentte yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Tek katlı evler ve araçların kara gömüldüğü kentte merkezde kar kalınlığı 1,5, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Kentte, İl Özel İdaresi ve belediye bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir mücadele yürütüyor. Belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, son 24 saatte Bitlis merkeze 125 santimetre kar yağdığını, yerdeki toplam kar kalınlığının ise 190 santimetreye ulaştığını açıkladı.296 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışından dolayı Bitlis ve ilçelerine bağlı 296 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "İl Özel İdaresi olarak 9 ayrı şantiyede 52 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman çalışmalarımıza ara veriyoruz. Havanın düzelmesiyle birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ettireceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ