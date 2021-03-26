Bitlis'te 29 sığınmacı yakalandı
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Bitlis'te 29 sığınmacı yakalandı

Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te 29 sığınmacı yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 29 sığınmacı ile organizatör olduğu öne sürülen zanlı yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 29 sığınmacı ile organizatör olduğu öne sürülen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenler ve kaçakçılara yönelik çalışma yürüttü.

Dün Tatvan'da durdurulan minibüste 29 sığınmacı ve organizatör olduğu iddia edilen A.T. yakalandı.

A.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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