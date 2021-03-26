Bitlis'te 29 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir minibüste 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Tatvan ilçemizde durdurulan bir minibüs içerisinde bulunan toplam 29 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan A.T. isimli şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı