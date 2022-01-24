Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
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Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 282 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, 282 köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgede kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı.

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar nedeniyle 282 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, geçen hafta ulaşıma açılan yolların tekrar kapandığını, 10 ayrı şantiyede, 75 personel, 50 iş makinesi ile çalışmaların yine aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.Meteoroloji yetkilileri, son 24 saate 38 santim kar yağdığını, yerdeki kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığını söyledi.


Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 282 köy yolu ulaşıma kapandı

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Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Son Dakika Haberleri

Bitlis, kar, Güncel, Haber

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