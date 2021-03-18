Bitlis'te 28 düzensiz göçmen yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te 28 düzensiz göçmen yakalandı

18.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
Bitlis'te 28 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ömer Çelik Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin Ayşegül Çınar
Spor Hakan Kutlu Hakan Özmert Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:07:48. #1.15#
title