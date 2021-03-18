Bitlis'te 28 düzensiz göçmen yakalandı
18.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:06
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş