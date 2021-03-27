Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te nisan ayına günler kala yağan kardan dolayı 275 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu
Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık
Türkiye, Süveyş Kanalı'ndaki krizi çözmek için devreye girmeye hazırlanıyor: Yardım önerimizi yaptık

Bitlis'te nisan ayına günler kala yağan kardan dolayı 275 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Türkiye'nin birçok kentinde bahar havası yaşanırken, Bitlis'te nisan ayına üç gün kala kar kalınlığı kent merkezinde 50 santimetreyi aştı. Yüksek kesimlerde 1 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle araçlar kara gömüldü. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugün bölgeyi terk edeceğini, hava sıcaklıklarında da artış yaşanacağını belirtti. Havanın ısınması ile birlikte çığ ve sel felaketlerine karşı uyaran yetkililer, özellikle eğimi fazla olan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise 275 köy yolunun ulaşıma kapandığını, karla mücadele ekiplerinin sabah saatlerinden itibaren çalışmalarına başladığını ifade etti. Kurtkan, "2 günden beridir bölgemizde devam eden kar yağışı nedeniyle 275 köy yolumuz ulaşıma kapanmıştır. İl özel idaresine ait 9 ayrı şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmasına başlandı. Yağışın olmaması durumuna göre, en kısa sürede kapanan köy yolları yeniden ulaşıma açılacaktır" dedi.

Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana arterlerde ise karayolları ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Bahar Candan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Atv Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te 275 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 12:47:14. #1.16#
title