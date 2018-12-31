Bitlis'te 259 Polis Adayı, Yemin Ederek Diploma Aldı

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) 6 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu 259 polis adayı, mezuniyet töreninde yemin ederek mesleğe adım attı.Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Vali Vekili Tekin Erdemir, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler, Cemal Taşar,Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, polis memurlarının aileleri ve davetliler katıldı. Eğitimlerini tamamlayan üniversiteli 259 polis adayı, mezuniyet töreninde mesleğe ilk adımlarını atarken, salonda yürüyüş yaptı. Törende okul birincisi olan Hüdai Sunay, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kaya Darende, 259 vatan evladını polis olarak teşkilata kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, Mesleki eğitimin yanı sıra, psikolojisi sağlam, sabırlı, hoşgörülü disiplinli, devletin bağımsızlığını ve hukukunu üstün tutan, her koşulda insan haklarına saygı duyacak bireyler olmaları için eğitim verdik. Bir eğitim kurumu olarak sizlere vermeye çalıştığımız en kavram olan vatan sevgisi daima ilkeniz olsun.Yeni görev yeriniz size, ailenize, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun dedi.

'ANNE VE BABALAR İÇİN MUTLU BİR GÜN'

Vali Vekili Tekin Erdemir ise bu günün anne ve babalar için mutlu bir gün olduğunu ifade ederek, Yıllarca emek verip, üzerine titreyerek yetiştirdiğiniz evlatlarınız bugün mezun oluyorlar. Hem de en şerefli bir iş için mezun oluyorlar. Gerçekten sizleri tebrik ediyorum. Bugün öğrencilik hayatının sonu, meslek hayatının ise başlangıç günündesiniz. Uzun bir yol sizi bekliyor. Gece- gündüz demeden sabırla ilmek ilmek çalışın. Göreceksiniz ki; bu millet sevecek. Gençlerimiz, yaşlılarımız, çocuklarımız sizleri sevecek. Böyle şerefli bir üniformayı üzerinizde taşıyacaksınız ve sizler her biriniz adalet, şefkat ve merhametle davrandıkça birer yıldız olacaksınız. Biz de sizlerle gurur duyacağız. Adalet, şefkat ve merhamet mesleğinizin esası. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diye konuştu.

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de Bitlis POMEN'in 22. dönem mezunlarını verdiğini, bugüne kadar 3 bin 600'ün üzerinde polisin bu okulda mezun olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA