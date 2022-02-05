BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BİTLİS'te kar yağışıyla birlikte kapanan 311 köy yolundan 61'i ulaşıma açıldı.

BİTLİS'te kar yağışıyla birlikte kapanan 311 köy yolundan 61'i ulaşıma açıldı. Kapalı olan 250 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor.

Kentte perşembe günü başlayan ve aralıklarla devam eden yağışla birlikte kar kalınlığı 160 santimetreyi aştı. Yağış nedeniyle 311 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın ardından soğuk havanın etkili olduğu kentte belediye ekipleri cadde ve sokaklarda temizlik çalışması başlatıldı.

İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı karla mücadele ekipleri ise cuma gününden beri yaptığı çalışmalarla 61 köy yolunu ulaşıma açtı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 250 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu, ancak çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

BİTLİS'TE 250 KÖY YOLU HALEN ULAŞIMA KAPALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title