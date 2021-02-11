Bitlis'te 23 düzensiz göçmen yakalandı
11.02.2021 19:59 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:02
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe merkezinde göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirdiği bildirildi.
Denetimlerde, yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtilen açıklamada, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürütülen kararlı mücadelenin sürdürüleceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş