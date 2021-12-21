BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI - Haberler
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BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, 4 günden beri devam eden kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te, 4 günden beri devam eden kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu, ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolları açmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 63, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle 226 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlü Ümit Kurtkan, yol açma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Kurtkan, 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini, kapanan yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi. Kar yağışı ile birlikte kentteki ana yollarda Karayolları, mahalle aralarında da belediye ekipleri yoğun çalışma yürütüyor.

Ayrıca Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini, akşam saatlerinden itibaren de bölgeyi terk edeceğini duyurdu. Kar yağışının durmasının ardından ise aşırı soğuk nedeniyle don uyarısında bulunuldu.

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

BİTLİS'TE 226 KÖY YOLU, KARDAN KAPANDI

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