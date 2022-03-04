TATVAN, BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 207 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent genelinde 207 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

İl merkezi ile Tatvan ve Mutki ilçeleriyle bağlı köylerde okullar bugün için tatil edilirken, ulaşımda da sıkıntılar yaşanıyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kent genelinde 207 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Belediye ve karayolları ekipleri de ana ve ara artellerde karla mücadelelerini sürdürürken, meteoroloji ise son yağan karın 47, bu sene yağan karın ise 602 santimetre olduğunu duyurdu.