Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 203 köy yolu ulaşıma kapanırken okullar ise tatil edildi.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 203 köy yolu ulaşıma kapanırken okullar ise tatil edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis il merkezi ve merkeze bağlı okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin ise idari izinli sayılacakları bildirildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise il genelinde kar yağışından dolayı kapanan 203 köy yolunu açma çalışmalarının geceli gündüzlü devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, belediye ve karayolları ekipleri ana ve ara arterlerde çalışmalarını aralıksız sürdürürken, meteorolojiden yapılan açıklamada ise kar yağışının önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 203 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title