Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
03.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:17
Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA