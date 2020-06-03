Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03.06.2020 13:17 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:17

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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