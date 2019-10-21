Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

21.10.2019 12:42
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı unsurlarınca merkez ilçe kırsalında Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş 2019-73 Operasyonu'nun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyonda BTÖ mensuplarıyla sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 2 BTÖ mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde operasyonları arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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