Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

17.09.2019 04:29
Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda,  2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.


Kaynak: DHA
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