Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

17.09.2019 04:27

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis 'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA