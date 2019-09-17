Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
17.09.2019 04:27
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'te polis ve jandarma ekiplerinin ortak düzenlediği hava destekli operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA