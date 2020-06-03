Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
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Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bitlis'te 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
03.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 13:55

İçişleri Bakanlığı, Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Böylece, Bitlis kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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