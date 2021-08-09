Bitlis'te 2 köy ve bir Kur'an kursu Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Bitlis'te 2 köy ve bir Kur'an kursu Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Bitlis'te 2 köy ve bir Kur'an kursu Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir yatılı Kur'an kursunda karantina uygulaması başlatıldı.

Bitlis'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir yatılı Kur'an kursunda karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Kovid-19 vakalarının görüldüğü merkeze bağlı Arıdağ ve Alaniçi köyleri ile il merkezindeki Geylani Yatılı Kur'an Kursunun, bugün saat 23.59'dan itibaren geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kur'an kursu ve köylerde uygulanacak karantina süresince gerekli tedbirlerin kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, bu adreslerde ikamet eden görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına, karara uyulmaması durumunda her seferinde idari para cezası uygulanacağına ve kişiler hakkında adli işlem başlatılmasına karar verilmiştir."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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